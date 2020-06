BVB ruft kein offizielles Saisonziel mehr aus: "Dieses Spielchen spielen wir nicht mehr mit"

Borussia Dortmund gibt für die kommende Spielzeit kein offizielles Saisonziel aus. "Dieses Spielchen spielen wir nicht mehr mit. Das wird es von uns nicht mehr geben. Wir werden offiziell kein Ziel mehr ausgeben - und das geschieht nicht, weil wir keines haben", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke am Dienstag mit Verweis auf die seiner Meinung nach unfaire Berichterstattung in den Medien zu diesem Thema.

Watzke: Vollmundige BVB-Ankündigungen habe es nie gegeben

Nach dem 2:0 vorletzten Spieltag bei RB Leipzig antwortete Hummels auf die Frage nach etwaigen Meisterschafts-Ambitionen für die kommende Saison: "Das muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat." Man wolle in der Tabelle "einen Platz nach oben rutschen" und auch in DFB-Pokal und Champions League angreifen.