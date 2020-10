"Wird sich nichts mehr ändern": Zorc schließt Sancho-Abgang beim BVB aus – Favre lobt DFB-Neuling Dahoud

In England wird weiterhin intensiv spekuliert: Schlägt Manchester United doch noch zu und verpflichtet Jadon Sancho ? Zuletzt war gar davon die Rede, dass der junge Engländer seinen Wechsel zurück in die Heimat forcieren will. Seit Monaten gilt der 20-Jährige beim englischen Rekordmeister als Kandidat. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bekräftigte auf der Pressekonferenz der Dortmunder am Freitag allerdings erneut, dass man den Rechtsaußen nicht mehr ziehen lassen werde.

Man habe "in der Vergangenheit natürlich mit Manchester United kommuniziert", räumte Zorc ein, betonte allerdings auch das, was er schon im August am Rande des BVB-Trainingslagers in Österreich betont hatte: "Alles, was es zu diesem Thema gibt, ist bereits von mir und den anderen Verantwortlichen gesagt worden. Daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts mehr ändern." Heißt: trotz der neuerlichen Bestrebungen aus Manchester bleibt Sancho für die kommende Saison in Diensten des BVB.