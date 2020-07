Training im Trikot von Erzrivale BVB: Schalke-Youngster Rabbi Matondo verärgert Fans von S04

Auf einem Bild bei Instagram ist Rabbi Matondo im Kraftraum eines Fitnessstudios in Cardiff zu sehen, er macht Klimmzüge - so weit, so unproblematisch. Doch der 19 Jahre alte Profi des FC Schalke 04 trägt dabei das Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund, und zwar das des englischen BVB-Stars Jadon Sancho. Zuerst hatte derwesten.de darüber berichtet. Die Instagram-Story ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. Diese unglückliche Jersey-Wahl hat dem jungen Waliser in Diensten von S04 dennoch viel Ärger bei den Fans der Königsblauen eingehandelt.