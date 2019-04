Der große Check vor dem 154. Revierderby: Wie ist die Lage beim BVB und Schalke 04?

Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Schwarz-Gelb gegen Königsblau. Südtribüne gegen Nordkurve. Lucien Favre gegen Huub Stevens. Viele nennen es das "einzig wahre Derby" im deutschen Fußball. Für etliche Fans ist es das wichtigste Spiel der Saison. Wenn es keinen Sieg gegen den Erzrivalen gibt, dann geraten Meisterschaft und andere Titel schnell in den Hintergrund. Aber wie ist eigentlich die Lage vor dem 154. Revierderby? Der SPORTBUZZER macht den großen Check.

Statistisch gesehen hat Borussia Dortmund die Nase vorn. Von den letzten sechs Bundesliga-Spielen konnte der BVB fünf für sich entscheiden. Beim FC Schalke hingegen wünscht man sich eine solche Bilanz sehnlichst. Nur ein Sieg und ein Unentschieden gingen aus den vergangenen sechs Partien hervor. Beim Tabellenletzten Hannover 96 mühten sich die "Königsblauen" einen knappen 1:0-Erfolg ab und beim Vorletzten aus Nürnberg kam die Mannschaft von Trainer Huub Stevens nicht über ein 1:1 hinaus.

Vergangene Saison als Mutmacher für den FC Schalke

Die Dortmunder gehen also mit einer breiten Brust in das 154. Revierderby (Samstag, 15.30 Uhr). Im heimischen Signal-Iduna-Park spricht die Bilanz gegen den Erzrivalen ebenfalls für "Schwarz-Gelb" - 24 Siege, 18 Unentschieden und 11 Niederlagen. Hinzu kommt, dass der BVB zu Hause eine schier unschlagbare Macht ist. In der laufenden Saison ging noch kein Heimspiel verloren. Aber aufgepasst: Man sollte die vermeintlich schwächeren Gäste nicht unterschätzen. Gerade im Duell mit dem Rivalen sorgte der FC Schalke in der Vergangenheit oft für Überraschungen.

So auch in der Saison 2017/18, als sie nach einem 0:4-Rückstand zur Halbzeit schon abgeschrieben wurden. Innerhalb von 30 Minuten kämpften sich die "Königsblauen" zurück und entführten dank der Treffer von Guido Burgstaller, Amine Harit, Daniel Caliguiri und eben Naldo in der 94. Spielminute doch noch einen Punkt aus Dortmund. Das Rückspiel konnten die Schalker dann souverän mit 2:0 für sich entscheiden - mit diesen Erfolgserlebnissen im Hinterkopf müsste S04 also wissen, wie es sich anfühlt in den großen Spielen zu bestehen. Als Mutmacher kann die vergangene Spielzeit allemal dienen, denn auch in der Tabelle landete man klar vor den Dortmundern.

Personallage bereitet dem BVB große Sorgen

Was dem BVB ebenfalls Sorgen bereitet ist die personelle Lage. In der Offensive sind zwar alle Stars fit und aktuell wohl in der Form ihres Lebens, die Dortmunder Hintermannschaft wirft allerdings etliche Fragezeichen auf. Gelernte Außenverteidiger hat der BVB kaum noch. Achraf Hakimi fällt wegen eines Mittelfußbruchs längerfristig aus, Lukasz Piszczek hat mit einer Fußverletzung zu kämpfen und Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou plagen Knieprobleme.

Dortmunds Trainer Favre muss also umbauen - Namen wie Manuel Akanji oder Abdou Diallo kommen für die Außenbahnen wohl am ehesten in Frage. Der Ex-Mainzer Diallo musste in den letzten Partien bereits als Außenverteidiger ran, machte seine Sache souverän. Der gelernte Mittelfeldspieler Julian Weigl rückte dafür auf die Innenverteidiger-Position.

Beim 4:0-Erfolg über den SC Freiburg verletzte sich zu allem Überfluss auch Marius Wolf, der in den letzten Partien auf der Außenbahn gesetzt war. BVB-Coach Favre konnte noch keinen genauen Ausblick über einen möglichen Ausfall geben. "Er hat sich den Knöchel verdreht. Hoffen wir, dass es nicht schlimm ist." Der 23-Jährige steht immerhin im Kader. Ob Wolf aber fit genug für einen Startelfeinsatz ist, bleibt abzuwarten.

FC Schalke ohne größere Personal-Sorgen

Beim FC Schalke sieht die Lage ein wenig entspannter aus. Neben Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski wird "nur" Mark Uth schmerzlich vermisst, Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb wurde wegen eines verpassten Sprachkurses in die U23 strafversetzt. Die Möglichkeiten, Nationalspieler Uth zu ersetzen, sind aber da. Guido Burgstaller und Breel Embolo bildeten in den letzten Spielen die königsblaue Doppelspitze. In der Defensive kann Trainer Stevens aus den Vollen schöpfen.

Worauf sich die Gäste aus Gelsenkirchen allerdings einstellen müssen, ist die brandgefährliche Offensive von Borussia Dortmund. Bei Namen wie Marco Reus, Jadon Sancho, Paco Alcácer und Mario Götze kommt man schon mal ins Schwitzen - in der Liga schoss der BVB mit überragenden 72 Treffern die zweitmeisten Tore der laufenden Saison. Und gegen die Schalker könnten es am Samstagnachmittag noch mehr werden.

