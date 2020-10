Nach überstandener Corona-Infektion: Manuel Akanji leitet BVB-Sieg gegen Schalke ein

Die 300 zugelassenen Fans im Signal-Iduna-Park erlebten schon vor dem Anpfiff einige Überraschungen. BVB-Trainer Lucien Favre nahm im Vergleich zur Champions-League-Niederlage in Rom fünf nominelle Veränderungen vor. So kehrte Roman Bürki ins Tor zurück, Marco Reus und Jude Bellingham blieben auf der Bank. Doch damit nicht genug. Erstmals seit knapp einem Jahr starteten die Dortmunder in der Abwehr mit einer Viererkette in die Partie. Doch auch S04-Coach Manuel Baum griff zu einem eher unerprobten Mittel. Seine personellen Umstellungen beinhalteten unter anderem, dass der erst 19 Jahre alte Innenverteidiger Malick Thiaw zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga kam.