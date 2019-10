Schalke-Torwart Alexander Nübel über BVB-Offensive: "Keiner wollte in die Box" - Hamann: "Erschreckend"

Selbst der Torwart des Gegners wirkte mittelprächtig erstaunt. "Es war schwierig für den BVB Tore zu machen, weil keiner da war, der in die Box kommen wollte, um ein Tor zu machen", analysierte der Schalke-Kapitän Alexander Nübel nach dem 0:0 im Revierderby gegen Borussia Dortmund bei Sky und verwies darauf, dass der Gast "keine Torchance" gehabt habe. Der Keeper wirkte dabei nicht, als wolle er gegen den Erzrivalen sticheln oder die Leistung der eigenen Mannschaft überhöhen. Er fasste schlicht das gerade Geschehene in wenigen Worten zusammen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann meinte über die Dortmunder Vorstellung in der Offensive gar: "Erschreckend."

Ohne den weiterhin verletzten Paco Alcacer, der mit einer Achillessehnenreizung nun schon rund vier Wochen fehlt, spielt der BVB viel um den Strafraum herum, wirklich in die für den Gegner brenzlige Zone bringen es die Dortmunder Spieler hingegen nur selten. So war es schon beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach, so war es unter der Woche in der Champions League bei Inter Mailand, so war es nun am Samstag auf Schalke. Sky-Experte Hamann bezeichnete die Bemühungen des BVB als "harmlos, ideenlos" und hat ein generelles Problem ausgemacht: "Ich hoffe nur, dass die Dortmunder es sich nicht zu einfach machen und sagen, dass alles besser wird, wenn Alcacer wieder dabei ist. Die haben andere Baustellen."

BVB-Kapitän Reus: "Sind hier nicht auf der Playstation"

In der Tat läuft vieles derzeit nicht wirklich rund. "Wir müssen mehr nach vorn machen, mehr investieren. Es fehlt uns die Leichtigkeit und das Spielerische, was uns immer gefährlich macht. Das ist momentan nicht da und wir müssen gucken, dass wir das wieder hinbekommen. Das muss unser Anspruch sein", meinte Borussen-Kapitän Marco Reus, der nach seinem Ausfall in Mailand in die Startelf zurückgekehrt war: "Schalke ist ein Gegner, der auch einen Plan hat. Wir sind hier nicht auf der PlayStation." Auch Mario Götze durfte von Beginn an ran, blieb bei seinem 57-minütigen Einsatz an vorderster Front aber ebenso blass wie dort in den Partien zuvor auch schon Julian Brandt.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Revierderby gegen Schalke BVB-Trainer Lucien Favre gibt Achraf Hakimi im Revierderby gegen Schalke 04 Anweisungen. Der SPORTBUZZER zeigt, welche BVB-Profis gut in Form waren - und wer nicht. ©

Anzeige

Trotz Transferausgaben in Höhe von rund 130 Millionen Euro verzichtet der BVB im vergangenen Sommer auf die Verpflichtung eines weiteren echten Mittelstürmers. Eine Entscheidung, die sich nun zu rächen scheint. Schon nach der Begegnung in Mailand hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den Finger in die Wunde gelegt und gesagt: "Man kann ohne einen Stoßstürmer keine großen Chancen herausspielen. Es ist keiner im Strafraum, man hat keinen Zielspieler, man kommt erst gar nicht in den Strafraum hinein." Ein Eindruck den Nübel am Samstag bestätigte.

BVB-Manager Zorc über Favre: "Führen keine Trainerdiskussion"

Den in den vergangenen Wochen unter Druck geratenen Trainer Lucien Favre stellt man bei den Dortmundern aber weiter nicht in Frage. "Wir führen keine Trainerdiskussionen. Wir müssen uns über das Sportliche unterhalten. Und das war heute nicht gut. Wir stehen aber nicht vor dem Abstieg. Die Ziele sind alle noch zu erreichen. Wir brauchen wieder unsere spielerischen Automatismen", meinte Sportdirektor Michael Zorc.

FC Schalke 04 in Noten: Die Einzelkritik zum Revierderby gegen den BVB Der FC Schalke 04 hat im Revierderby gegen den BVB eine gute Leistung gezeigt. Der SPORTBUZZER zeigt, welche S04-Profis besonders gut in Form waren. ©

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.