Michael Rummenigge warnt BVB vor Derby gegen Schalke: Es kann eine böse Überraschung geben

Man spricht ja immer vom deutschen Clásico zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Das ist schön, gut und hat auch seine Berechtigung. Aber: Gerade hier im Ruhrgebiet gibt es nur einen echten Klassiker. Dortmund gegen Schalke. Mehr Prestige als bei diesen Duellen kann eigentlich nicht auf dem Spiel stehen. Ich selbst durfte sechsmal dabei sein. Es gab unter anderem ein brutales 2:5 im August 1991, oder auch ein 2:0 mit dem wir im Rückspiel sechs Monate später Revanche genommen haben und Tabellenführer wurden. Tolle Spiele, tolle Erinnerungen.

Vor der nächsten Auflage am Samstagabend fühlt es sich allerdings alles irgendwie ein wenig komisch an. Dass das Spiel aufgrund von Corona nicht die Atmosphäre haben kann, die es verdient, muss man akzeptieren. Aber: Anstatt sich uneingeschränkt mit dem Rivalen auseinandersetzen zu können, haben beide Mannschaften doch sehr stark mit sich selbst zu kämpfen. Und: Obwohl Schalke inzwischen seit 20 Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen hat, muss ich den BVB warnen. Leistet man sich noch so eine Vorstellung wie bei Lazio Rom kann es am Wochenende einen ganz, ganz böse Überraschung geben.

Sebastian Kehl hat das Auftreten des Teams zum Champions-League-Auftakt mit einem Wort auf den Punkt gebracht: "Desolat". Kein Spielwitz, kein Kampf, kein Wille - der Mannschaft hat alles gefehlt. Man kann nicht erwarten, dass 17-, 18- oder 19-Jährige immer alles an die Wand spielen, aber aus unerklärlichen Gründen sind auch die erfahrenen Spieler wie Mats Hummels, Thomas Delaney oder Thomas Meunier nicht annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen. Wenn Schalke am Samstag eine unbändige Gier auf den Sieg zeigt, würde den Dortmundern auch all ihre Qualität nichts bringen.