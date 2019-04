BVB und Schalke in Noten: Die Einzelkritik zum Revierderby

Borussia Dortmund verspielte am Samstagnachmittag im Derby gegen den FC Schalke 04 nicht nur den möglichen zweiten Derbysieg in dieser Spielzeit, sondern wohl auch die Meisterschaft. Nach frühem Rückstand durch Mario Götze kamen die Schalker ebenso eindrucksvoll wie effektiv zurück und schlugen den BVB mit Toren durch Caligiuri per Elfmeter, Sane, Caligiuri mit einem Traumtor und Embolo und einem weiteren Gegentor von Witzel mit 4:2. Für die Gelsenkirchener könnte das der entscheidende Schritt zum Klassenverbleib gewesen sein.