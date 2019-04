TV-Überraschung: ARD-Mann Steffen Simon kommentiert Revierderby BVB gegen Schalke bei Sky

ARD-Sportjournalist Steffen Simon wird bei der Live-Übertragung des Ruhrgebiets-Derbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) auch für den Pay-TV-Sender Sky kommentieren. Sky-Reporter Wolff-Christoph Fuss ist dagegen am Samstag nur bei der Konferenzschaltung der Fußball-Bundesliga im Einsatz. Grund dafür sollen lizenzrechtliche Vorgaben der Bundesliga sein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sender-Kreisen.

In einer bisher einmaligen Kooperation zeigen der öffentlich-rechtliche und der Pay-TV-Sender parallel das Bundesliga-Spiel des BVB gegen die Königsblauen am Samstag. Während die 90 Minuten des Spiels identisch sind, werden beide TV-Anbieter getrennte Vor- und Nachberichte anbieten. Der für Sky als Experte tätige frühere Fußballprofi Christoph Metzelder ist bei diesem Spiel auch bei der ARD im Einsatz.

BVB kämpft um den Titel, Schalke gegen den Abstieg

Während der BVB am 31. Spieltag unbedingt einen Dreier braucht, um im Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern München (ein Punkt vor Dortmund) am Ball zu bleiben, brauchen die Gäste ihrerseits drei Punkte, um den VfB Stuttgart (aktuell auf Relegationsplatz 16) weiter auf Distanz zu halten. Sogar BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wünschte sich im Vorfeld des Revierderbys im Bild-Interview den Klassenerhalt des Erzrivalen. "Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys", so der 59-Jährige.