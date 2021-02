BVB-Profis leiden mit Schalke im Abstiegskampf - Emre Can: "Wünsche ihnen alles Gute"

Dieser Tag ist seit jeher ein Feiertag im Westen Fußball-Deutschlands: Wenn Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 im Revierderby aufeinander treffen, herrscht Ausnahmezustand im "Pott". Doch das 98. Bundesliga-Derby der beiden Teams könnte auf absehbare Zeit das letzte gewesen sein. S04 steht nicht erst seit dem 0:4 gegen den BVB am Samstag vor dem Abstieg aus der höchsten deutschen Spielklasse. Die Derby-Pleite verschlimmerte die Krise des Ruhrpott-Klubs jedoch. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. In der aktuellen Form rückt die 2. Liga für Schalke immer näher. Nach der Partie haben mit Kapitän Marco Reus und Defensiv-Allrounder Emre Can zwei Dortmunder Profis zugegeben, dass sie mit S04 mitleiden.

So sagte Reus bei Sky nach dem klaren und nie gefährdeten Erfolg bei Schalke 04 über das drohende Liga-Aus des Erzrivalen: "Was die Brisanz angeht, wäre es schon schade, wenn es so kommen würde. Die Bundesliga lebt von so etwas. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sie schon drinbleiben lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt." Ähnlich äußerte sich Teamkollege Can: "Ich wünsche ihnen alles Gute. Das ist ein großer Klub", zeigte der Defensivspieler Respekt gegenüber dem Gegner. "Es wäre schade für den Ruhrpott, wenn es keine Derby mehr geben würde. Ich hoffe sie bleiben in der Liga."