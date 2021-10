BVB-Schock nach Ajax-Debakel: Haaland fällt "ein paar Wochen" aus – Rose erklärt Verletzung

Marco Rose will ein anderes Gesicht von Borussia Dortmund sehen. Doch nach der bitteren Pleite bei Ajax Amsterdam muss der BVB einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Erling Haaland steht dem Team vorerst nicht zur Verfügung. "Erling fehlt uns mehrere Wochen, er hat sich am Hüftbeuger verletzt", sagte Rose auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr, Sky). Der Torjäger meldete sich auch schon via Instagram zu Wort und schrieb: "Es ist Zeit, sich auf meine Genesung zu konzentrieren. Ich werde stärker zurückkommen" Anzeige

Haaland war zuletzt die treibende Kraft. In sechs Ligaspielen in dieser Saison erzielte er bereits neun Treffer. Der norwegische Star verpasste in der Bundesliga bereits die Partien gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg. Jetzt droht eine längere Pause als nur zwei Liga-Partien. "Ich bin kein Arzt, ich möchte da nicht spekulieren. Erling ist verletzt, es ist derselbe Oberschenkel, aber an einer anderen Stelle betroffen. Wenn man über solche Themen redet, zählt man immer die Tage. Erling war richtig down, weil er sich gegen Mainz noch richtig gut gefühlt hat. Das ist nicht gut für den Jungen, nicht gut für uns. Er wird seine Reha größtenteils hier in Dortmund verbringen und dem Team seine Energie zur Verfügung stellen", sagte Rose, der zudem auf Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Thomas Meunier (Schlag auf den Fuß) verzichten muss.

Eine Haaland-Alternative ist eigentlich Youssoufa Moukoko. Doch der 16-Jährige fällt weiter mit einer Muskelverletzung aus. Er sei aber auf einem guten Weg, wie Rose erklärte: "Wir hoffen, dass er gegen Köln (30. Oktober, d. Red.) wieder eine Option ist. Bis dahin haben wir Donyell Malen und Ansgar Knauff, die vorne drin in einer Doppelspitze spielen können. Wir haben Reiner, auch Reus kann diese Position spielen. Steffen Tigges ist auch wieder dabei. Wir werden alle Wege ausschöpfen, um erfolgreich zu sein", sagte der Cheftrainer. Rose habe auch immer ein Auge auf den eigenen Nachwuchs.