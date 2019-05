Sorge um BVB-Juwel Jadon Sancho: Einsatz gegen Fortuna Düsseldorf fraglich

Bittere Nachrichten für den BVB. Jadon Sancho droht im letzten Saison-Heimspiel des Tabellenzweiten Borussia Dortmund auszufallen. "Er hat die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert", sagte BVB-Chefcoach Lucien Favre am Donnerstag. Ob der 19 Jahre alte englische Mittelfeldspieler am Samstag (15.30 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker) gegen Fortuna Düsseldorf eingesetzt werden kann, will Favre am Tag vor der Bundesligabegegnung entscheiden.