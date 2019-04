BVB-Schock: Paco Alcacer verletzt - Stürmer droht wohl Ausfall gegen FC Bayern

Das ist eine echte Hiobsbotschaft für alle Fans von Borussia Dortmund: Paco Alcacer droht laut einem Bericht der Bild das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern München zu verpassen. Der spanische Top-Torjäger des BVB, der die Dortmunder am Samstag per Doppelpack zum 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und damit zur Tabellenführung schoss, verletzte sich demnach in der zweiten Halbzeit gegen die Wolfsburger bei einem Sturz auf den Arm schwerer als zunächst gedacht.

BVB-Sorgen um Alcacer: Stürmer verpasste bereits das Mannschaftstraining

Alcacer verpasste am Dienstag und Mittwoch wegen der Verletzung bereits das BVB-Mannschaftstraining. Die Verletzung soll ihm Probleme bereiten. Ein Ausfall wäre ein Horror-Szenario für den BVB, der schon auf Außenverteidiger Achraf Hakimi verzichten muss. Alcacer erzielte in 21 Bundesliga-Spielen für den BVB bisher 16 Tore und liegt in der Bundesliga-Torjägerrangliste auf Platz zwei hinter Bayern-Stürmer Robert Lewandowski.

Laut Bild gibt es aber noch Hoffnung für Alcacer. BVB-Mediziner und Spezialisten feilen demnach an einer Lösung mit einer Arm-Manschette, so dass der spanische Nationalspieler doch noch auflaufen kann.

Der BVB reist nach dem 2:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg als Tabellenführer an. Die Bayern verspielten Platz eins am Wochenende mit einem 1:1 in Freiburg. "Natürlich steht der FC Bayern mehr unter Druck, denn für sie wäre eine Niederlage wohl nicht mehr aufzuholen", schrieb Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Laut dem Ex-Bayern-Kapitän könnte ein Sieg des BVB sogar "gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung im Titelkampf" sein. Der BVB hätte bei einem Auswärtssieg fünf Punkte Vorsprung auf die Bayern - bei dann noch sechs verbleibenden Spielen.

