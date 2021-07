BVB-Lizenzspielerchef Kehl weist Transfer-Gerüchte um Erling Haaland zurück: "Planen fest mit ihm"

Anhaltende Spekulationen, wiederholte Dementis - die Frage nach der Zukunft von Erling Haaland wird bei Borussia Dortmund zum leidigen Dauerthema. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen, für welchen Klub der Torjäger in der kommenden Saison auflaufen wird. So wurde sein Start in die Saison-Vorbereitung zu Wochenbeginn von Meldungen aus England begleitet, wonach Roman Abramowitsch beim FC Chelsea 175 Millionen Euro für eine Verpflichtung freigegeben hat . Laut Daily Mail will der russische Milliardär beim Werben um den Norweger nicht aufgeben. Zudem soll auch der zweite Champions-League-Finalist Manchester City ein Angebot vorbereiten.

Am Rande des ersten Testspiels unter Neu-Trainer Marco Rose gegen Regionalligist FC Gießen äußerte sich BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Dienstag zum Konzept der Westfalen mit dem Mann, den er zuletzt als "gehyptesten Stürmer im Weltfußball" bezeichnete. "Es hat sich an unserer Haltung nichts verändert, wir planen fest mit ihm", sagte Kehl am Sky-Mikrofon. "Das ist mit ihm und seinem Berater klar kommuniziert." Dass Haaland, der laut Kehl in dieser Woche wieder zum Team stoßen wird, vor dem Hintergrund der Spekulationen Motivationsprobleme an den Tag legen könnte, befürchte man beim BVB nicht. "Haaland will Fußball spielen. Erling fühlt sich bei uns sehr wohl und er wird heiß sein, bei uns in dieser Saison sehr viele Tore zu erzielen", ergänzte Kehl.