Was wird aus BVB-Profi Shinji Kagawa? Besiktas-Boss: "Er hat einen Traum"

Vier Neuzugänge hat Borussia Dortmund für die neue Saison bereits unter Dach und Fach gebracht. Darunter ist mit Mats Hummels auch einer, der mit dem BVB in den Jahren 2011 und 2012 Deutscher Meister wurde. Einem seiner Teamkollegen von damals droht im Kontrast zum Weltmeister das Gegenteil, nämlich der endgültige Abschied vom BVB nach insgesamt sieben Jahren im Signal Iduna Park. Die Rede ist von Shinji Kagawa.

Der Japaner kehrt zur neuen Saison nach einer Leihe vom türkischen Klub Besiktas Istanbul zurück, hat unter Trainer Lucien Favre aber wohl keine Zukunft in Dortmund. Kagawa, der in der Hinserie nur vier Mal zum Einsatz kam, steht zwar noch bis 2020 beim BVB unter Vertrag. Da die Dortmunder aber vor allem in der Offensive aufgerüstet haben (mit Julian Brandt und Thorgab Hazard stehen zwei hochkarätige Neuzugänge fest), muss sich der Japaner ähnlich wie André Schürrle einen neuen Verein suchen.