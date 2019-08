Fix! Shinji Kagawa wechselt vom BVB zum spanischen Zweitligisten Real Saragossa

Nach Maximilian Philipp verlässt der nächste Offensivspieler den BVB: Shinji Kagawa verlässt Borussia Dortmund und spielt künftig für den spanischen Zweitligisten Real Saragossa. Das teilte der BVB am Freitag mit. Der 30 Jahre alte Kagawa war im vergangenen halben Jahr an den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul verliehen worden, bestritt nach seiner Rückkehr aber Teile der Saisonvorbereitung wieder in Dortmund.