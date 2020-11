Bei BVB-Sieg in Brügge: "Tormaschine" Erling Haaland stellt Champions-League-Rekord auf

In der Champions League kann ihn kaum jemand stoppen: Borussia Dortmunds Top-Stürmer Erling Haaland hat am Mittwochabend in seinem Lieblings-Wettbewerb wieder einmal getroffen - und zwar doppelt. Beim 3:0-Sieg des BVB beim belgischen Vertreter FC Brügge traf der 20 Jahre alte Norweger nach dem Führungstor durch Thorgan Hazard (14.) in der 18. und 32. Minute - und mit diesem Doppelpack schnappte sich Haaland einen Rekord. Mit nunmehr 14 Toren in in seinen ersten elf Champions-League-Spielen ist der 20-Jährige einsamer Rekordhalter. Das hatte vor ihm niemand geschafft. Anzeige

Haaland, das Phänomen: Der Winter-Neuzugang der Vorsaison des BVB traf bereits in der Gruppenphase der Spielzeit 2019/20 (damals noch für Red Bull Salzburg) in sechs Spielen acht Mal. Nach seinem BVB-Wechsel folgen zwei weitere im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain. In dieser Saison hat Haaland in jedem Gruppenspiel mindestens einmal eingenetzt, steht bei vier Treffern in drei Spielen - eine unglaubliche Bilanz.

Und das sehen auch seine Vorgesetzten und Teamkollegen so: "Er ist ein verrückter Typ. Sein Ehrgeiz tut der Mannschaft ungemein gut. Wir werden ihn nicht bremsen", schwärmte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach der Brügge-Partie bei Sky. "Es freut mich natürlich riesig für ihn, wie er sich reinhängt, wie engagiert er ist, wie leidenschaftlich er ist." Auch Teamkollege Hazard zeigte sich von Haalands Torjäger-Qualitäten begeistert: "Erling ist eine Tormaschine, er macht immer zwei Tore, ein Tor, macht immer weiter", sagte der BVB-Star - und fügte scherzhaft an: "Schade, dass er heute keinen Dreierpack gemacht hat und den Ball mitnehmen konnte. Den letzten Pass auf mich hat er nicht gut gemacht, vielleicht am Samstag."