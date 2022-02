Millionen-Deal für den BVB: Klub verlängert Partnerschaft mit Stadion-Sponsor um neun Jahre

Zuletzt gab es sportlich keine guten Nachrichten rund um Borussia Dortmund. Der Klub ist der Champions League ausgeschieden, im DFB-Pokal bei Zweitligist St. Pauli rausgeflogen und vergangene Woche auch noch in der Europa League an den Glasgow Rangers gescheitert. Durch das 1:1 beim FC Augsburg am letzten Sonntag ist der Rückstand in der Bundesliga auf den FC Bayern München auf acht Punkte angewachsen.

Anzeige