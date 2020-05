Moukoko-Trainer wechselt in die U23: Michael Skibbe tauscht Nachwuchs-Team beim BVB

Ex-Bundesliga-Trainer Michael Skibbe erhält eine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund. Der 54-Jährige trainiert ab der kommenden Saison die U23 des Vereins. Im Gegenzug wechselt der bisherige Reserve-Coach Mike Tullberg in die U19. Damit bekommt unter anderem Mega-Talent Youssoufa Moukoko einen neuen Trainer. Der 15-Jährige besitzt ab November sogar Chancen auf ein Debüt für die Profi-Mannschaft.

"Wir halten Mike Tullberg für ein großes Trainertalent und wollen ihm nach seinem ersten Jahr beim BVB die Chance geben, mit den Toptalenten in der U19 zu arbeiten", sagt Borussia Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken. Die U23 soll hingegen von Skibbes Erfahrung profitieren - der 54-Jährige war unter anderem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft und trainierte neben den BVB-Profis auch die Bundesligisten Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC.

Mit Youssoufa Moukoko, Emre Can und Milot Rashica (v. li.) - der SPORT BUZZER gibt einen Einblick, wie der Kader von Borussia Dortmund 2025 aussehen könnte! ©

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen

"In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann", erklärte Ricken die Beförderung von Skibbe, der seit Juli 2019 beim BVB angestellt ist.