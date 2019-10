Trotz BVB-Sieg: Dietmar Hamann übt harte Kritik - auch das Netz mosert über Leistung bei Slavia Prag

Bei Borussia Dortmund herrschte nach dem 2:0 bei Slavia Prag große Erleichterung - bei Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann eher Ernüchterung. Besonders in der zweiten Hälfte sei der Auftritt des BVB "nicht schön anzuschauen gewesen", bemängelte der Sky-Experte und schlussfolgerte mit Blick auf die Bundesliga-Partie am kommenden Samstag beim glänzend in die Saison gestarteten SC Freiburg: "Mit so einer Leistung wie heute wird es dort schwer." Einziger Lichtblick für Hamann: Doppel-Torschütze Achraf Hakimi . Dieser sei der "überragende Mann" gewesen. Ansonsten hatte Hamann "viel Durchschnitt" gesehen.

BVB-Sportdirektor Zorc: "Sieg ist durch nichts zu ersetzen"

Folglich wollte man den Auftritt bei den Borussen selbst auch nicht zu kritisch bewerten. "Wir sind sehr glücklich und auch erleichtert", meinte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky: "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig die Kontrolle verloren, aber hinten raus mit dem 2:0 nachgelegt." Der Manager weiter: "Ein Sieg ist durch nichts zu ersetzen."

Netzreaktionen zum BVB-Sieg bei Slavia Prag

Im Netz sahen es nicht alles Fans so. Viele Stimmen waren kritisch. Und einige davon waren an Trainer Lucien Favre adressiert, der zuletzt auch öffentlich etwas in die Kritik geraten war, spekuliert wurde bereits über einen möglichen Nachfolger: Florian Kohfeldt von Werder Bremen. Ein anderer Trainer, Christian Streich vom kommenden Gegner des BVB in der Bundesliga (SC Freiburg) "wird's gesehen haben", rechnet ein User womöglich mit Konsequenzen am kommenden Samstag im Breisgau.