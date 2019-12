BVB gegen Slavia Prag live im TV und Online-Stream sehen

Auch im Vorfeld des abschließenden Spiels in Champions-League-Gruppe F bleibt es weiter spannend im Kampf um das zweite Ticket für die Runde der letzten 16. Zum Weiterkommen muss Borussia Dortmund am Dienstag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) gegen Slavia Prag seine Pflichtaufgabe erfüllen, hofft unterdessen auf einen Ausrutscher von Inter Mailand im Parallelspiel gegen den bereits fest stehenden Gruppensieger Barcelona.

Zudem spielt der tschechische Double-Gewinner des Vorjahres bisher eine starke Saison, steht bei 14 Zählern Vorsprung mit großem Abstand an der Tabellenspitze. Auf nationaler Ebene verlor Slavia Prag noch keine einzige Partie und kassierte in 19 Liga-Spielen lediglich drei Gegentore. Umso besser für den BVB, dass bei der Gala gegen Düsseldorf (5:0) am Wochenende der Glanz vom Saisonbeginn zurückkehrte. Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen geht es nun zum "Endspiel" in der Königsklasse. "Wir sind auf einem guten Weg und müssen in jedem Spiel so auftreten und zusammenspielen. Jetzt wollen wir gegen Prag gewinnen", fordert Flügelspieler Thorgan Hazard.