Dank Julian Brandt und Barcelona: BVB erreicht Achtelfinale der Champions League

Dank des Siegtreffers von Julian Brandt und der Schützenhilfe des FC Barcelona hat Borussia Dortmund auf der Zielgeraden der Gruppenphase doch noch das Achtelfinale der Champions League erreicht. Der BVB gewann zum Abschluss der Vorrunde 2:1 (1:1) gegen Slavia Prag und profitierte davon, dass der direkte Rivale Inter Mailand zeitgleich 1:2 (1:1) gegen Barca verlor. Die Katalanen ziehen damit als Sieger der Gruppe F in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein, die Dortmunder folgen als Zweiter. Für Inter bleibt im kommenden Jahr nur noch die Teilnahme an der Europa League. Prag war schon vor den Partien am Dienstag ohne jede Chance auf ein Überwintern in Europa.