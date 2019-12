BVB mit Sondertrikot gegen Fortuna Düsseldorf: Deshalb spielen Reus und Co. in Schwarz

Dieser Anblick ist ungewohnt: Borussia Dortmund trägt beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einen komplett schwarzen Dress. Weder auf den Trikots noch auf den Stutzen taucht eine Farbe auf, sowohl das Logo des BVB als auch das von Hauptsponsor Evonik ist im Heimspiel gegen das Team von Trainer Friedhelm Funkel auf dem Shirt kaum sichtbar dunkel gehalten. Einzig auf der Hose ist das Emblem der Dortmunder in den gewohnten Farben zu sehen. Die Spieler-Namen von Marco Reus , Julian Brandt und Co. und Nummern auf der Rückseite der Trikots ist zudem in Grau beflockt. Aber warum?

BVB feiert im Dezember 110-jähriges Jubiläum

Auch der 1899 gegründete BVB feiert am 19. Dezember seinen 110-jährigen Geburtstag. "Unseren Geburtstag begreifen wir als eine Hommage an die Region und die Erinnerung, dass der BVB und die Menschen durch manch dunkle Zeiten gehen mussten, um das zu erarbeiten, was man heute hat. Diese Erinnerung tragen wir immer - und an diesem Tage sichtbar - mit uns", betonte Watzke. Das schwarze Trikot symbolisiert demnach den Kohle-, die graue Beflockung den Stahlbau.