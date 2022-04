BVB-Sorgen vor Bayern-Kracher: Trainer Rose beklagt Kobel-Ausfall – Hummels fehlt weiter

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose muss am Samstag (18.30 Uhr, Live mit Sky Ticket /Anzeige) im Topspiel beim FC Bayern auf einige Spieler verzichten. "Bei uns ist es nach wie vor personell mega dünn", klagte der BVB-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Bundesliga-Kracher. Die zuletzt angeschlagenen Raphaël Guerreiro und Felix Passlack kehren zwar ins Aufgebot zurück, doch mit Mats Hummels, Mo Dahoud und Donyell Malen rechnet Rose in München noch nicht. Hinzu kommen die neuen Ausfälle von Keeper Gregor Kobel und Mittelfeldspieler Axel Witsel.

Mit einer Niederlage des BVB in München würden die Bayern ihre zehnte Meisterschaft in Serie bereits am 31. Spieltag feiern. Bei einem Remis würde der Vorsprung bei dann noch drei verbleibenden Spielen neun Punkte betragen. Das Torverhältnis spricht aber klar für die Bayern - plus 60 zu plus 33.