BVB-Spieler Guerreiro tritt auf Taube: Vogel sorgt für Spott in Dortmund - So reagiert das Netz

Fußball-Fans im Netz spotten über BVB und Taube

Und die Taube, die der portugiesische Europameister von 2016 so beharkte, ließ sich die Freude, in der Nähe und im BVB-Strafraum herumzupicken, nicht nehmen. Dabei entwickelte sich der Vogel zum heimlichen Helden im Netz. Zahlreiche User, die auch von der Leistung der Dortmund-Spieler nicht beeindruckt waren, sahen in der Taube sogar den besten Akteur der ersten Hälfte. "Die Taube bisher Man of the Match", schrieb ein User. "Die Taube wandert jetzt vor dem Tor herum. Was eine unglaubliche Leistung heute", schrieb ein anderer. Dabei wurde es sogar teilweise böse: "Ich sehe mehr von der Taube als von Alcácer", so einer der vielen Kommentatoren.