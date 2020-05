BVB-Sportchef Zorc definiert "neue Zielsetzung" und gibt Titel-Kampf auf: "Bayern wird Deutscher Meister"

Hat Borussia Dortmund im Titelrennen noch eine Chance? Diese Frage stellt sich nach der Niederlage des BVB im Spitzenspiel gegen den FC Bayern am vergangenen Dienstag ganz Fußball-Deutschland. Vor dem Dortmunder Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SC Paderborn beantwortete Sportdirektor Michael Zorc die Frage angesichts von zehn Punkten Rückstand mit Nein. "Es ist klar: Bayern wird am Ende wieder Deutscher Meister", sagte der 57-Jährige bei Sky.

Die Münchner hatten nach dem 1:0 gegen den BVB am Samstag ein deutliches 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf folgen lassen und den Vorsprung auf die Dortmunder damit zumindest vorübergehend weiter ausgebaut. Hätte der BVB das Spiel am Dienstag gegen den FCB gewonnen, wäre der Rückstand lediglich ein Zähler gewesen. "Ich glaube, es ist jetzt die Aufgabe, die Niederlage und unsere Enttäuschung zu verarbeiten", betonte Zorc. "Wir brauchen eine neue Zielsetzung."

Diese definierte er umgehend: zum schnellstmöglichen Zeitpunkt die Qualifikation für die Champions League fixieren und Platz zwei absichern. "Wir stehen auf Platz zwei und werden alles daran setzen, diesen Platz zu verteidigen und so schnell wie möglich die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Wir wollen am Ende auf Platz zwei stehen," Es sei zu sehen, "dass die Mannschaften um uns herum zumindest an diesem Spieltag alle gewinnen", sagte Zorc mit Blick auf die Siege der Verfolger Bayer Leverkusen (2:1 in Freiburg) und Gladbach (4:1 gegen Union Berlin). RB Leipzig ist am Montag dran. Der BVB habe zuletzt "gute Leistungen gebracht", bekräftigte der Sportchef. "Wir sind auch gegen Bayern nicht untergegangen. Wir müssen die Leistungen wieder auf den Platz bringen."