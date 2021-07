BVB-Sportchef Zorc erhöht Druck im Poker um Malen: "Ansonsten muss man auch mal Nein sagen"

"Es muss eine vernünftige Entscheidung sein und finanziell passen", wird der 58-Jährige von den Ruhr Nachrichten zitiert und deutet zumindest an, dass der BVB sich im Poker um Malen zurückziehen könnte: "Ansonsten muss man auch mal Nein sagen können." Diese Aussagen sind an die Verantwortlichen in Eindhoven gerichtet, die laut Bild bis zu 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Außenbahnspieler verlangen, der auch im Angriffszentrum eingesetzt werden kann und deshalb für Dortmund von besonderem Interesse ist. Mit dem 22-Jährigen soll die Borussia sich bereits einig sein , allerdings gebe es eine Schmerzgrenze in Höhe von 30 Millionen Euro, die nicht überschritten werden soll.

Die Dortmunder müssen in diesem Sommer den Verlust von Sancho kompensieren, der sich für eine Ablöse von 85 Millionen Euro dem englischen Vizemeister Manchester United anschließen wird und den BVB nach vier Jahren wieder verlässt. Malen, der sich nach der EM noch im Urlaub befindet, soll nach dem Willen des BVB zeitnah verpflichtet werden - möglichst vor dem Trainingslager in Bad Ragaz, das am Freitag bezogen wird. "Natürlich wäre es gut für den Trainer, wenn wir bis zum Trainingslager etwas umsetzen könnten", so Zorc. "Aber die Dinge liegen eben nicht immer allein in unserer Hand." Kein Wunder also, dass immer wieder auch andere Namen kursieren: Gladbach-Profi Marcus Thuram etwa oder Malens Teamkollege Noni Madueke.