"Heiße Luft": BVB-Sportdirektor Zorc dementiert Transfer-Gerüchte um Haaland

Auch Haaland selbst hatte zuletzt sein Schweigen gebrochen und sich zu den Gerüchten um seine Person geäußert. Insbesondere die kolportierte millionenschwere Offerte von Chelsea und Klub-Eigentümer Roman Abramowitsch nahm er dabei ins Visier. " Das ist für eine einzelne Person sehr viel Geld. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass es nur Gerüchte sind ", sagte der 21-Jährige am Dienstag im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz. Sein Vertrag in Dortmund laufe noch drei Jahre. "Ich genieße meine Zeit hier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", ergänzte Haaland.

Die Gerüchte um den Stürmer und den durch den Milliardär Roman Abramowitsch finanzierten Londoner Klub hielten sich in den vergangenen Wochen hartnäckig. "Ich lese nicht alles und nicht jeden Tag. Bis gestern habe ich meinen Berater über einen Monat nicht mehr gesprochen. Ich mache mir nicht viel daraus", sagte Haaland. Doch selbst Matthias Sammer, der seit 2018 als externer Berater des börsennotierten BVB arbeitet, sieht bei einem möglichen Angebot für Haaland eine Schmerzgrenze. Diese sei erreicht, wenn "ein Verrückter" komme und 200 Millionen Euro biete, wie er am Dienstag bei einer Amazon-Pressekonferenz in München sagte. "Wie soll ich das den Aktionären erklären", lautete seine rhetorische Frage zum Ausschlagen einer solchen Summe. Allerdings geht Sammer von einem Verbleib des Torjägers aus. "So ist es besprochen", sagte der 53-Jährige.