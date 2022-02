"Zwingt uns, auf Sicht zu fahren": BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärt Zurückhaltung im Transfer-Winter

In der Premier League flossen in der Winter-Transferperiode satte 335 Millionen Euro für neue Spieler. Die Bundesliga investierte mit 61 Millionen Euro im Vergleich nur einen Bruchteil. Die beiden Großen, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, hielten auf der Zugangsseite in der seit Montag abgelaufenen Wechselfrist sogar gänzlich die Füße still. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärt das passive Verhalten der Westfalen auf dem Transfermarkt. "Wir haben uns relativ früh entschieden, nicht aktiv zu werden", sagte der 59-Jährige im Kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) und betont: "Es gibt immer leichte Unwuchten im Kader, aber wir sind grundsätzlich gut aufgestellt."

