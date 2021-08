BVB-Sportdirektor Michael Zorc bricht Lanze für Haaland-Berater Mino Raiola: "Hohe Professionalität"

Auch wenn es um die Zukunft von Sturmjuwel Erling Haaland geht, muss sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit dessen Spielerberater auseinandersetzen. Dieser ist kein Geringerer, als der nicht immer positiv betrachtete Mino Raiola, zu dessen Klienten neben Haaland auch weitere prominente Akteure wie Paul Pogba von Manchester United oder Europameister-Torwart Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain zählen. Zorc verteidigt den Spielerberater im WDR2-Podcast "Einfach Fußball" nun: "Ich muss da mal eine Lanze für diesen Mino Raiola brechen", so der BVB-Macher und fügte an. "Die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe und die Sachen, die wir gemacht haben, sind durch eine hohe Professionalität gekennzeichnet." Anzeige

Insbesondere imponiere Zorc dabei die direkte und ehrliche Kommunikation mit dem Berater. "Du weißt, was du bekommst", erklärte der 58-Jährige. "Du musst jetzt nicht denken, wenn du in die Gespräche gehst, da ist noch Mutter Theresa mit dabei. Aber wenn du das weißt, dann kannst du dich sehr gut darauf einstellen und da geht es dann viel um Verlässlichkeit." Zudem gelte es, dem Spieler Perspektiven aufzuzeigen, so Zorc weiter. "Aber wenn man glaubt, da wird dir am Ende noch Geld geschenkt, dann bist du im falschen Film."

Bei den Gesprächen mit Erling Haaland habe Raiola mit Vater Alf-Inge noch ein Assistent zur Seite gestanden, so Zorc, der auf seinem Posten ab der kommenden Saison durch den aktuellen Lizenzspielerchef Sebastian Kehl abgelöst wird. Kehl sei deshalb schon jetzt "eigentlich bei jedem wichtigen Gespräch" dabei und "tastet sich so langsam an die Aufgaben heran."