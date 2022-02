"Fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen": BVB-Chef Michael Zorc nennt Gründe für Süle-Transfer

Vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund : Dass dieser Wechsel für Diskussionen sorgen würde, dürfte auch mit einem Blick auf die Vergangenheit nur bedingt überraschen. Top-Stars wie Mats Hummels, Mario Götze oder Robert Lewandowski haben den Weg schon hinter sich – im Sommer gesellt sich auch FCB-Verteidiger Niklas Süle dazu . Sein Vertrag bei den Münchenern läuft am Saisonende aus, die Westfalen sicherten sich die Dienste des Nationalverteidigers ablösefrei. Als eine Kampfansage an den Rivalen aus dem Süden wolle der BVB den Transfer jedoch nicht verstehen. "Wir haben uns mit Süle beschäftigt, weil er einer der besten deutschen Verteidiger ist" , erklärte Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber RTL+.

Auch die wirtschaftliche Komponente habe nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt. Der Umstand, dass Süle "ablösefrei auf dem Markt war", habe für die Schwarz-Gelben keinen unerheblichen Anteil am Zustandekommen des Transfers gehabt. Unter diesen Voraussetzungen bezeichnete Zorc es als "fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen".

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte Anfang Februar betont, die Süle-Verpflichtung nicht mit einer Dortmunder Kampfansage an den deutschen Rekordmeister gleichsetzen zu wollen. "Wir haben ja den Bayern keinen Spieler abgeworben", sagte der BVB-Boss gegenüber der Frankfurter Rundschau. "Es gab nur Argumente für diesen Transfer. Niklas ist im besten Alter, er ist Stammspieler in der Nationalmannschaft, hat jede Menge internationale Erfahrung und ist ablösefrei", so Watzke weiter.