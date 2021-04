BVB-Sportdirektor Zorc über Transfer-Theater um Haaland: "Ohne unsere Unterschrift geht nichts"

Was passiert nach der Saison mit Erling Haaland? Seit Wochen ranken sich Wechsel-Gerüchte um den erst 20 Jahre alten Stürmer-Star von Borussia Dortmund - angeheizt von dessen Berater Mino Raiola. Der Agent und Haalands Vater Alf-Inge hatten Anfang des Monats einen medial begleiteten Trip zu mehreren europäischen Top-Klubs gemacht. Danach wollte der Italiener trotz wiederholt klaren Ansagen der BVB-Bosse, dass Haaland nicht zum Verkauf stehe, nicht klein beigeben: "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin", sagte Raiola erst kürzlich bei Sport1. Nun hat BVB-Sportdirektor Zorc mit einer weiteren klaren Aussage reagiert.

