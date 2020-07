BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Belastung in der neuen Saison: "Rotation wird Renaissance erleben"

Michael Zorc erwartet aufgrund des engen Terminplans in der kommenden Saison der Bundesliga mit vielen englischen Wochen eine grenzwertige Belastung für die Profis. „Der Begriff Rotation wird eine Renaissance erleben. Darauf müssen wir körperlich wie mental eingestellt sein“ , sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund den Ruhr Nachrichten. Die neue Spielzeit soll erst am 18. September starten . Bis zur wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen EM (11. Juni bis 11. Juli 2021) bleibt deshalb wenig Zeit.

Zorc hofft auf Comeback von BVB-Kapitän Reus

Zorc hofft, dass der BVB nach der Sommerpause wieder auf Nationalspieler Marco Reus zurückgreifen kann. „Alle Planungen laufen darauf hinaus, dass er mit Saisonbeginn wieder voll einsteigen kann. Auf dieses Ziel arbeiten die Therapeuten und die Fitnesstrainer hin. Man hat gesehen, dass ein Marco Reus in Top-Form immer noch den Unterschied ausmachen kann. Er hatte in der Liga vor seiner Verletzung in 19 Spielen elf Tore geschossen und sechs vorbereitet“, sagte der ehemalige BVB-Profi. Ähnlich hatte sich zuletzt Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei der Borussia, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER geäußert.