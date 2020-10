BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Lucien Favre, die Torwart-Frage und Geisterspiele

Seit Mittwochabend ist klar, dass es in der Bundesliga wieder Geisterspiele geben wird. Das entschieden die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung in einer gemeinsamen Sitzung. Das bedeutet auch, dass Borussia Dortmund - wie schon am Abend in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg - vorerst auf Zuschauer verzichten muss. Für BVB-Sportdirektor Michael Zorc eine bedauerliche Situation. "Es ist schade, weil wir es die letzten Wochen genossen haben, Zuschauer im Stadion zu haben." Dies sei in erster Linie für die Mannschaft wichtig gewesen und nicht aus ökonomischer Sicht.