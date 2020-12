BVB-Sportdirektor Michael Zorc kritisiert Spieler nach Pleite bei Union scharf und fordert Leistungssteigerung

Der Frust bei Michael Zorc saß auch am Samstag noch tief. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund zählte in der WAZ seine Profis nach der 1:2-Pleite beim 1. FC Union Berlin an und kritisierte vor allem das katastrophale Abwehrverhalten bei Ecken. "Wir haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein Spiel durch zwei billige Eckbälle verloren", sagte Zorc. Schon vor drei Wochen gab es eine Pleite, weil Standardsituationen schlecht verteidigt wurden. Damals siegte der 1. FC Köln in Dortmund. Anzeige

Diese Tatsache bringt Zorc auf die Palme. "Das ist unprofessionelles Verhalten", schimpfte Zorc. "Es darf nicht sein, dass man zweimal in kurzer Zeit ein Spiel nur durch zwei Gegentore nach Eckbällen verliert. Das ist doch einfach zu verteidigen, das schaffen die anderen Mannschaften gegen uns doch auch. Da fehlt uns die richtige Haltung und Konzentration", schimpfte Zorc. Vor allem bei Gegentreffer von Marvin Friedrich vor dem 2:1-Siegtreffer stimmte nichts in der Dortmunder Defensive. Der ehemalige Schalker konnte unbedrängt einköpfen.

Freilich war es aber nicht nur das Abwehrverhalten bei Standardsituationen, die den BVB in Berlin einen Strich durch die Rechnung machte. Auch offensiv kam viel zu wenig. Außer Rekord-Torschütze Youssoufa Moukoko tat sich kein Spieler wirklich hervor. Zu langsam, zu behebig, zu viele Fehler, zu viele Ungenauigkeiten - so stellte sich das Spiel von Borussia Dortmund dar. Für Zorc nicht akzeptabel. "Wir haben zu langsam gespielt, zu wenig Ballgeschwindigkeit gehabt, zu wenig Tiefe im Spiel und vorne nicht genug Durchschlagskraft",sagte er. "Wenn ich kaum Tiefgang habe, wenn ich den Ball immer nur in den Fuß haben will – damit kannst du in der Bundesliga keinen Hering mehr vom Teller ziehen."