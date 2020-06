BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt: Achraf Hakimi wird Borussia Dortmund verlassen

Die Zeit von Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund endet mit dem Bundesliga-Spiel des BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstagnachmittag. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat vor dem Spiel bei Sky bestätigt, dass der Verein den 21-Jährigen, der für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen wurde, nicht weiterverpflichten wird. "Wir haben immer noch gehofft, Achraf in einem anderen Konstrukt bei uns zu behalten. Aber bei Real Madrid gibt es den Wunsch, Geld einzulösen", sagte Zorc.

Am Freitag vermeldeten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Außenverteidiger Hakimi kurz vor einem Wechsel zum italienischen Top-Klub Inter Mailand steht. So soll die Madrid-Leihgabe Inter bereits eine Zusage für einen Transfer im Sommer gegeben haben. Laut Kicker könnte der Deal sogar bereits an diesem Wochenende offiziell über die Bühne gehen. Die Ablöse beträgt nach Informationen von Sky Italia rund 40 Millionen Euro.

Laut Zorc, der sich in den letzten Monaten immer wieder positiv über eine mögliche Hakimi-Weiterverpflichtung bemüht hatte, habe es "in den vergangenen Tagen eine neue Entwicklung" im Transfer-Kampf um Hakimi gegeben - "und die Summe wird sicherlich noch etwas höher ausfallen." Eine so hohe Ablöse, dass beim BVB, der bei Hakimi ein Matching Right besitzen soll, eine Grenze erreicht wurde. "Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir da nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können", so Zorc.

BVB hat mit Meunier bereits Ersatz für Hakimi verpflichtet