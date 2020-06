BVB-Sportdirektor Zorc über Blamage gegen 1899 Hoffenheim: "Spiel hat uns die Augen geöffnet"

Nach dem blamablen Auftritt von Borussia Dortmund am letzten Bundesliga -Spieltag gegen Hoffenheim hat Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Kicker den Finger in die offene Wunde gelegt. "Das war komplett ohne Spannung. Wir haben gespielt wie auf einer Tour nach der Saison", sagte der 57-Jährige zur 0:4-Klatsche nach einem Viererpack von Andrej Kramaric und fasste zusammen: "Eine peinliche Vorstellung."

Auch BVB-Boss Watzke findet deutliche Worte

Zuvor hatte bereits BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im Sport1-Doppelpass deutliche Worte für die Leistung der Dortmunder gefunden. Zu möglichen Gründen führte er auch das gewonnene Topspiel eine Woche zuvor gegen RB Leipzig an: "Der Schlüssel lag in diesem Spiel. Wir wollten Leipzig zeigen, wer die Nummer zwei ist. Das hat zu einem totalen Spannungsabfall geführt. " Zudem habe eine junge BVB-Mannschaft auf dem Platz gestanden und der ausbleibende Heimvorteil mache sich auch bemerkbar.

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen

Eine neuerliche Diskussion um Trainer Lucien Favre will man beim BVB nicht führen. "Jeder Trainer der Welt hätte das Spiel verloren. Wir hatten in Leipzig den gleichen Trainer“, sagte Vereinschef Watzke am Sonntag und stellte sich hinter den Schweizer Coach: "Er kann mit dem Rest der Vorurteile in der kommenden Saison aufräumen.“