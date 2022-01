BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Aufreger um Torjäger Erling Haaland: "Genau das erwarte ich von ihm"

Die unflätigen Gesten und verbalen Ausrutscher von BVB-Torjäger Erling Haaland beim Rückrundenauftakt von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt sorgten am Samstag im Nachgang der Partie für Diskussionen. Sportdirektor Michael Zorc nahm seinen Schützling nun in Schutz. "Erlings Einstellung in der Schlussphase war nicht nur gut, sondern top!", betonte der BVB-Manager gegenüber Sport1. Dabei verwies er auf die regelmäßigen Scharmützel mit Frankfurt-Verteidiger Martin Hinteregger während des Spiels. "Genau das erwarte ich von ihm. Martin Hinteregger und er haben sich beide das ganze Spiel über beharkt. Solche Dinge gehören im Fußball dazu, wenn es in diesem Rahmen bleibt", so Zorc weiter. Anzeige

Haaland, der spielerisch seine Klasse nicht zeigen konnte, schoss in der hitzigen Endphase der Partie ab und an übers Ziel hinaus. Nach dem Tor zum 2:2 von Jude Bellingham (87.) wollte er den Ball aus dem Netz holen, wurde dabei von Gegenspieler Hinteregger geschubst - und schimpfte daraufhin unflätig los: "F... you idiot! F...ing idiot!". Beide Spieler wurden mit der Gelben Karte verwarnt - was auch Trainer Marco Rose erleichterte: "Keiner hat eine Rote Karte bekommen. Das freut mich besonders für Erling." Von Zorc gab es für das Auftreten von Haaland lobende Worte. "Ich finde das ausgesprochen gut. Wir spielen schließlich Fußball und kein Schach“, erklärte der 59-Jährige.

Haaland selbst, der in der laufenden Saison in zwölf Spiele bereits 13 Treffer erzielte und damit in der Torjägerliste auf Platz drei hinter Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (20 Tore) und Patrik Schick von Bayer Leverkusen (17) rangiert, blieb gegen Frankfurt ohne Ertrag. Der BVB gewann dennoch dank eines späten Treffers von Mahmoud Dahoud nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Haaland war im Nachgang entsprechend gut aufgelegt. "Er war in der Kabine hinterher total glücklich und erleichtert - obwohl er kein Tor geschossen hat. Er hat sich voll reingehauen und für die Mannschaft gearbeitet. So muss das sein", sagte Zorc.