BVB-Sportdirektor Zorc: Verlängerung von Klub-Boss Watzke hat "herausragende Bedeutung"

Die Verlängerung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sorgt im Lager des aktuellen Bundesliga-Fünften für positive Stimmung. "Ich freue mich erstmal für den Klub, dass Aki, der auch mal zwischendurch vielleicht einen anderen Plan hatte, sich bereit erklärt hat, hier weiter an Bord zu bleiben", zeigte sich der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz des BVB vor dem anstehenden Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag zufrieden mit der geklärten Personalfrage und fügte mit Blick auf den bis zum 31. Dezember 2025 langfristig ausgedehnten Kontrakt an: "Ich glaube, das ist von herausragender Bedeutung für Borussia Dortmund."

