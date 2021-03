BVB-Sportdirektor Zorc: Videobeweis-Begleitumstände "sollte man wirklich überdenken"

Nach dem phasenweise chaotischen Einsatz des Videobeweises im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla (2:2, der BVB setzte sich nach dem 3:2 in Spanien in einem spannenden Fight durch) hat Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc grundsätzliche Fragen zum VAR aufgeworfen. In Dortmund hatte es am Dienstagabend vor dem zwischenzeitlichen 2:0 durch den überragenden Erling Haaland eine rund fünfminütige Verwirrung um das technische Hilfsmittel gegeben. Anzeige

"Die Begleitumstände und die langen Pausen beim Videobeweis sollte man wirklich überdenken", forderte Zorc gegenüber Sport1. "Man kann sich die Frage stellen, ob dieses Mehr an Gerechtigkeit, was es in der Summe schon gibt, diesen Verlust des ursprünglichen Gefühls des Torerfolges auch wirklich wert ist. Das ist verlorengegangen", so der BVB-Sportchef. "Du guckst zuerst, was der Schiri macht und ob das Tor auch wirklich gegeben wird."

Beim Spiel gegen Sevilla war dem BVB in der 48. Minute ein Treffer von Haaland aberkannt worden. Der Norweger hatte sich robust gegen Fernando behauptet. Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein und überzeugte Referee Cüneyt Cakir, der das Tor zunächst gegeben hatte, sich die Szene nochmal anzusehen. Das tat er - und gab Elfmeter für den BVB. Warum? Haalands Einsatz war zwar regelwidrig gewesen, rund drei Minuten zuvor hatte ihn jedoch Jules Koundé zu Fall gebracht. Weil es in der Zwischenzeit keine Unterbrechung gegeben hatte, zeigte Cakir wegen dieses Fouls auf den Punkt. Diesen Elfmeter verwandelte Haaland im zweiten Versuch, nachdem Sevilla-Torwart Bono den ersten Strafstoß regelwidrig pariert hatte.

Zorc: "Verstehe nicht, warum unser Tor nicht gezählt hat"

Zorc zog Parallelen zur 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern vom vergangenen Wochenende, als vor dem vorentscheidenden 3:2 durch Leon Goretzka ein aus seiner Sicht vergleichbares Einsteigen der Münchner nicht geahndet worden war. "Uns wurde ja gerade vielfach erläutert, dass der Zweikampf von Leroy Sané an Emre Can kein Foul war", so Zorc. "Dann kann der Körpereinsatz von Erling aber logischerweise auch kein Foul gewesen sein. Ich verstehe nicht, warum unser Tor dann nicht gezählt hat."