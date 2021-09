Champions League kompakt: BVB siegt dank Malen-Premiere - Bitterer Abend für RB Leipzig

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

Der Bann ist gebrochen: Donyell Malen hat im zehnten Pflichtspiel-Einsatz seinen Premieren-Treffer für Borussia Dortmund erzielt. Der im Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtete Stürmer schoss beim 1:0 (1:0) gegen Sporting Lissabon das entscheidende Tor (37.) und brachte den BVB ein gutes Stück näher an den Achtelfinal-Einzug heran. In Abwesenheit des verletzten Superstars Erling Haaland verwertete Malen ein Zuspiel von Jude Bellingham, indem er den Ball aus halbrechter Position per Flachschuss im Netz versenkte. In rund drei Wochen wartet auf die Dortmunder nun das Top-Spiel der Gruppe C bei Ajax Amsterdam.

Anzeige

Die Niederländer waren bereits am frühen Abend zu einem 2:0 gegen Besiktas Istanbul gekommen und haben wie die Borussia nun sechs Punkte auf der Habenseite. Die Punktekonten von Sporting und Besiktas sind hingegen noch leer. In die Freude über den Sieg mischte sich beim BVB am Dienstag aber auch ein Wermutstropfen: Mittelfeldspieler Mo Dahoud, der mit seiner Gelb-Roten-Karte bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag für reichlich Wirbel gesorgt hatte, verletzte sich gegen Lissabon bereits in der dritten Minuten und musste vom Feld.