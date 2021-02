BVB-Star Axel Witsel macht klare Ansage aus Reha: Dortmund gehört nicht in Europa League

Deshalb versucht sich der 32-Jährige nun an einem Weckruf aus der Reha: "Wir müssen alles dafür tun, um in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen. Ein Klub wie Borussia Dortmund muss in der Champions League spielen, nicht in der Europa League", sagte Witsel. Am Wichtigsten sei dabei, dass der BVB als Mannschaft zusammenhalte. Dann könne es auch mit den Ergebnissen klappen. "Wir können schön spielen, Tikitaka, aber im Moment, brauchen wir einfach die drei Punkte." Wenn seine Teamkollegen dies durchziehen, glaubt Witsel auch wieder an die Königsklasse. "Ich bin mir sicher, am Ende der Saison werden wir unter den ersten Vier stehen."