BVB-Star Emre Can nach Pokal-Zittersieg gegen Paderborn bedient: "Das war unnötig" 

Erleichtert und entkräftet ließ sich Matchwinner Erling Haaland auf den Rasen fallen. Borussia Dortmund hat sich dank des norwegischen Torjägers ins Viertelfinale des DFB-Pokals gezittert und den Achtelfinal-Fluch mit großer Mühe vertrieben. Nach zuvor drei Knockouts im Kreis der letzten 16 Teams gelang dem BVB mit dem hart erkämpften 3:2 nach Verlängerung über den Zweitligisten SC Paderborn diesmal der Sprung in die nächste Pokal-Runde. Damit wahrte der BVB die wohl letzte Chance auf einen nationalen Titel, doch die Vorstellung gegen den kessen Außenseiter war alles andere als titelreif. Das erkannte auch Emre Can nach der Partie.

"Das war unnötig, am Ende zählt nur Siegen. Die ersten Minuten bis zum 2:0 waren stark, dann haben wir nachgelassen. Wir haben nicht die Extra-Meter gemacht, das war einfach nicht gut", sagte der Mittelfeldmann des BVB bei Sky. Gleichzeitig erkannte der Nationalspieler aber auch die Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit: "Viele Große sind schon ausgeschieden." Nur noch zwei Spiele seien es bis zum Pokalfinale im Berliner Olympiastadion.

Für die Fans von Borussia Dortmund vor den TV-Geräten war der Zittersieg mal wieder nervenaufreibend. "Wir haben schnell zwei Tore gemacht und dann wird es ein Pokalspiel, wo alles passieren kann. Ich hoffe, dass es für die Zuschauer ein geiler Pokal-Abend war. Für uns war es hart“, sagte Dortmunds Thomas Delaney. In der Tat erlebte der BVB wie schon beim 3:3 im Bundesliga-Duell an gleicher Stätte vor rund 15 Monaten einen unangenehmen Abend. Damals holte der BVB einen 0:3-Rückstand zur Halbzeit in der letzten Minute auf.