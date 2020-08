BVB-Star Erling Haaland feiert Comeback im Training - Test gegen Austria kann stattfinden

Erling Haaland ist zurück im Training von Borussia Dortmund. Der 20 Jahre alte Norweger, der am Vortag wegen Halsschmerzen gefehlt hatte, nahm am Samstagvormittag wieder an der Einheit des Bundesligisten im Trainingslager von Bad Ragaz (Schweiz) teil. Damit steht seinem Einsatz im Testspiel am Sonntag (16.00 Uhr) gegen Austria Wien wohl nichts entgegen. Haaland hatte bereits im ersten Test gegen den SCR Altach (6:0) zusammen mit Neuzugang Jude Bellingham geglänzt, erzielte in seinen 45 Minuten Spielzeit zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Anders als Haaland blieben Jadon Sancho, Thomas Delaney und Mo Dahoud am Samstag angeschlagen im Hotel und trainierten nur individuell.