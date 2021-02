BVB-Star Erling Haaland schwärmt vom FC Bayern und verrät: "Ich schaue jedes Spiel"

Besonders angetan hat es Haaland Weltfußballer Robert Lewandowski. Der Torjäger hat mit 26 Toren nach 22 Spieltagen bisher die meisten Treffer in dieser Saison erzielt - neun mehr als Haaland (17). "Der Typ ist verrückt. Er ist einfach verrückt", meinte Haaland und berichtete von seinem Frust mit dem Bayern-Star. "Wenn ich ein Tor erziele, sage ich mir: 'Okay, jetzt bin ich ihm ein Tor näher gekommen'. Aber dann macht er einfach mal wieder einen Hattrick, als wäre es etwas Alltägliches" , sagte der Dortmunder. Auch von ihm könne er sich "viel abgucken". Gerade "technisch und im Kombinationsspiel" sei Lewandowski "sehr gut".

Haaland ist selbst auf dem besten Weg, in die Spähren von Lewandowski vorzustoßen. Der Norweger hat sich im vergangenen Jahr beim BVB zu einem der talentiertesten Stürmer der Welt gemausert. In seinen bisherigen 43 Spielen für die Borussia schoss er 43 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Am Samstag hatte er beim 4:0 im Revierderby gegen Schalke einen Doppelpack geschnürt. Sein Berater Mino Raiola ist sich sicher: "Er wird einer der zukünftigen Stars des nächsten Jahrzehnts sein. Weil wir sehen, dass Spieler wie Ibrahimovic, Ronaldo oder Messi in ein Alter kommen, wo sich jeder fragt: Wie lange können wir sie noch genießen?", sagte er im Interview mit der BBC. Deshalb würde derzeit jeder auf die neue Generation um Haaland schauen.