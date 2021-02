Bericht: BVB-Star Erling Haaland im Visier von Manchester City - Transfer im Sommer?

Folgt schon bald der nächste Karriereschritt für Erling Haaland? Wie der englische Mirror berichtet, steht der Stürmerstar von Borussia Dortmund weit oben auf der Wunschliste von Manchester City . Der aktuelle Spitzenreiter der Premier League sei demnach bereit, den Norweger schon in diesem Sommer vom BVB loszueisen - noch bevor die ab 2022 geltende kolportierte Freigabeklausel in Höhe von 75 Millionen Euro greift. Offenbar ist der Klub um Startrainer Pep Guardiola bereit, rund 115 Millionen Euro für den 20-Jährigen auf den Tisch zu legen. Der Vertrag von Haaland bei den Westfalen läuft noch bis 2024. Sein aktueller Marktwert liegt laut dem Portal transfermarkt.de bei 100 Millionen Euro.

Für das Team von Pep Guardiola ist der torgefährliche Angreifer dem Bericht zufolge insbesondere deshalb interessant, weil sich ein Sommer-Abgang von Leistungsträger Sergio Agüero anbahnt. Der Kontrakt des Rekordtorschützen der Citizens läuft am Saisonende aus , danach stehe eine Rückkehr in dessen Heimat Argentinien im Raum. Haaland, dessen Vater Alf-Inge zwischen 2000 und 2003 ebenfalls für den Klub aus Manchester spielte, wäre auf der Neunerposition offenbar eine gern gesehene Alternative.

Und das aus gutem Grund: Nicht zuletzt seit seinem Wechsel in die Bundesliga zum BVB im Winter 2020 machte Haaland mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Der norwegische Nationalspieler schoss in 39 Pflichtspielen für die Borussia satte 38 Tore und bereitete weitere acht vor. Besonders seine Leistungen auf internationalem Parkett dürften den Topklubs nicht entgangen sein. In der Champions League erzielte er für Dortmund in sechs Partien acht Treffer.