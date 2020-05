Ex-BVB-Star Felipe Santana adelt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Ein Chamäleon"

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor dem vielleicht größten Erfolg seiner Karriere. Erstmals seit 30 Jahren könnte er die "Reds" zum Titel in der Premier League führen. Meisterschaften hat er allerdings schon in Deutschland gewonnen. Mit Borussia Dortmund wurde Klopp zwei Mal deutscher Meister und wird von den Fans dort immer noch geliebt. Doch laut des ehemaligen BVB-Verteidigers Felipe Santana ist Klopp heute noch besser, als zur Zeit in Dortmund.

"Er hat nie aufgehört, sich weiter zu entwickeln und immer wieder neu zu erfinden. Er ist gewachsen, hat seine Qualitäten optimiert, er hat jede Menge Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass er jetzt ein neuer Trainer ist, ein kompletter", sagte Santana im Interview mit France Football über Klopp.

Santana schwärmt von Klopp: "In allen Bereichen verbessert"

Dabei haben dem Trainer vor allem Misserfolge geholfen - sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit dem FC Liverpool. "Er war schon früher ein hervorragender Coach, der uns alle inspiriert hat, aber jetzt in Liverpool hat er sich noch einmal entwickelt. Er hat zwei Champions-League-Finals verloren, mit Dortmund und Liverpool, aber das hat ihn wachsen lassen, zu einem anderen Klopp gemacht. Er hat sich in allen Bereichen verbessert. Er ist ein Chamäleon. Er kann den Lauf eines Spiels mit einer oder zwei Entscheidungen verändern. Er kann heute noch besser antizipieren als in Dortmund. Und er kann noch immer das Beste aus seinen Spielern herausholen", so Santana.

Das konnte Klopp allerdings schon immer. In Mainz schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga, mit Borussia Dortmund holte er zwei Meistertitel, den DFB-Pokal und schaffte es in Champions-League-Finale. Dabei hatte Klopp aus durchschnittlichen Spielern immer wieder herausragende Leistungen hervorgerufen. "Er spricht sehr viel mit den Spielern, scherzt oft. Das schafft eine positive Atmosphäre. Es ermöglicht ihm, eine Beziehung aufzubauen", sagte Santana. Deshalb haben die Spieler 2013 im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern "ihr Schicksal in seine Hände gelegt. Das ist das Geheimnis von Jürgen Klopp. Er weiß, wie die Spieler funktionieren, wie er sie führen muss, wie man ihr Vertrauen gewinnt. Das alles kommt dann auf dem Platz zum Ausdruck."

Tor gegen Malaga machte Santana zur Legende