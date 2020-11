BVB-Star Jadon Sancho spricht über Form-Krise: "Es kommt darauf an, wie ich zurückkomme"

Neun Pflichtspiele, zwei Tore, vier Vorlagen: Manche Bundesliga-Spieler würden sich mit solchen Zahlen zufrieden geben. Jadon Sancho tut das allerdings nicht. Der Star von Borussia Dortmund ist bessere Zeiten gewohnt. In der vergangenen Saison war der englische Nationalspieler allein in der Bundesliga an 34 BVB-Treffern beteiligt gewesen. Aktuell spielt Sancho dagegen unauffällig. "Ihm fehlt momentan die Leichtigkeit", sagte Sportdirektor Michael Zorc kürzlich. Und auch Sancho sieht sich selbst im Formtief: "Ich denke, dass jeder Spieler in seiner Karriere eine kleine Delle hat und durch die muss ich im Moment durch", sagte der 20-Jährige dem britischen TV-Sender ITV.

