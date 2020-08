BVB-Star Jadon Sancho spricht über Transfer-Gerüchte: "Kann Spieler sehr beeinflussen"

Der englische Nationalspieler verriet: Er kümmert sich nicht um solche Gerüchte: "Ich versuche, die Medien nicht zu verfolgen, denn wenn man einmal damit anfängt, beschäftigt man sich zu sehr damit", meinte der BVB-Star. "Das kann Spieler sehr beeinflussen. Ich will nicht auf so etwas schauen, sondern mich darauf konzentrieren, das Beste auf dem Platz zu geben. Besonders im Training." Sanchos Motto: Einen klaren Kopf behalten und sich selbst verbessern anstatt darauf zu achten, was andere schreiben.

Und das merkt man aktuell in der Saisonvorbereitung auch: Sancho wirkt voll fokussiert - wie am Samstagnachmittag beim 5:1-Sieg im Testspiel gegen MSV Duisburg, wo er einen Treffer beisteuerte - und fällt als Führungsspieler auf. Sancho scheint der verpasste Wechsel nicht zu stören. Im Gegenteil: Der Nationalspieler kündigte an, ab sofort mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. "Wir haben jetzt einige sehr spezielle Spieler dabei. Ich bin sehr happy, mit ihnen auf dem Platz stehen zu können. Einst war ich in ihrer Situation. Ich weiß, wie es ist, aus dem Nachwuchs zu den Profis zu kommen", sagte der 2017 von Manchester City verpflichtete Flügelstürmer noch Anfang August. "Ich versuche, sie zu führen. Ihnen zu zeigen, was gut ist und was nicht gut ist", so der Engländer, der in der Vergangenheit mit einigen Undiszipliniertheiten aufgefallen war, weiter.