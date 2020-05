Jubel-Botschaft: BVB-Star Jadon Sancho fordert nach Tor Gerechtigkeit für verstorbenen George Floyd

Infolge von Floyds Tod war es in den USA in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in verschiedenen Großstädten gekommen. Geschäfte gingen in Flammen auf, es kam zu Plünderungen. Demonstranten stürmten auch eine Polizeiwache und legten Feuer. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein. Floyd war in Folge eines brutalen Polizeieinsatzes am Montag verstorben, nachdem er von einem Polizeibeamten am Boden fixiert worden war.